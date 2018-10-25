Тюменская область лидирует по урожайности овощей в России

ТЮМЕНЬ, 25 окт — РИА Новости. Тюменская область заняла первое место в России по урожайности овощей открытого грунта с показателем 429 центнера с гектара, что на 11 центнеров больше, чем в прошлом году, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Ближайший к Тюменской области регион РФ по показателю урожайности овощей — Волгоградская область. Там аграрии собирают чуть больше 402 центнеров с гектара. На третьем месте — Республика Ингушетия с показателем урожайности овощей открытого грунта в 363 центнера с гектара", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что уборку овощей открытого грунта тюменцы завершили на 100%. Валовой сбор составил около 55 тысяч тонн. При этом почти 12 тысяч тонн овощей свежего урожая аграрии уже реализовали. Остальное заложено на зимнее хранение.

"Труд на земле никогда не был легким. И этот год ещё раз проверил аграриев на прочность. Пришлось пройти немало испытаний, чтобы вырастить и собрать достойный урожай. И сейчас с уверенностью можно сказать, что и эту проверку вы успешно прошли и еще раз подтвердили свой профессионализм — на сегодня Тюменская область уже на 100 процентов обеспечена зерном и овощами", — сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

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