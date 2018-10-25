Правительство одобрило поправки в бюджет на 2018 год

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект об изменениях в федеральный бюджет на 2018 год, сообщили в аппарате кабмина.

В то же время в ходе обсуждения законопроекта о продлении деятельности Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства был высказан ряд предложений. "Принято решение эти предложения поделить на две части: те, которые можно реализовать быстро, будут реализованы до внесения в Госдуму, остальные — будут подготовлены ко второму чтению", — сообщили в аппарате.

Законопроекты по антикоррупционному регулированию — пакет из пяти проектов во исполнение национального плана по противодействию коррупции — решено доработать. "Доработки будут юридически-технического плана", — сказал сотрудник аппарата.

Он отметил, что проекты будут возвращены на доработку.