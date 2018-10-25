Капсулы не вытеснят плацкартные вагоны с рынка, заявили в РЖД

Ярославль, 25 окт — РИА Новости. Плацкартные вагоны не уйдут с рынка транспортных услуг, предоставляемых РЖД, им на замену придут вагоны нового типа с экологичным туалетами и кондиционерами, тема капсюльных вагонов в настоящее время находится только на стадии проработки, заявил заместитель начальника департамента управления бизнес- блоком "Пассажирские перевозки" РЖД Александр Ротанов во время дискуссии на VIII Международном туристическом форуме Visit Russia в Ярославле.

Гендиректор РЖД Олег Белозеров в начале октября рассказывал журналистам, что компания обсуждает с разработчиками подвижного состава создание на базе общих и плацкартных вагонов новых с зонами персонального комфорта. Возможно, говорил он, это будет пространство-трансформер, чтобы его можно было формировать индивидуально под себя, или места капсульного типа.

"Обычные плацкартные вагоны не уйдут с рынка предложений РЖД, они будут заменены новейшими вагонами с кондиционерами, высоким уровнем экологичности туалетных комнат. Вопрос вагонов — капсул сейчас находится лишь в разработке",- отметил Ротанов.

Он подчеркнул, что в любом случае, стандартный плацкартный вагон с железнодорожного транспорта не будет вытеснен и отметил, что поездка в капсуле — это индивидуальная история, так как "есть некоторые люди, которые боятся замкнутого пространства и для них этот вопрос вызовет некоторые проблемы".

По его словам, внедрение капсулы это огромный путь от презентации проекта до прорабатывания опытного образца.

"Когда вагон-капсула будет запущена в действие, информация о покупке билета в такой вагон будет размещена на билете и стоимость этого билета не будет отличаться от обычного плацкартного вагона",- сказал он.

В своей презентации о работе РЖД он рассказал, что в 2018 году железнодорожным транспортом воспользовалось более одного миллиарда человек, перевезённых на поездах пригородах и дальних следований.

На вопрос о включении в услуги железнодорожных вокзалов зон вай-фая он рассказал, что в нынешнем году к интернету подключены 107 крупных вокзалов, в следующем их количество будет 160.

"Что касается пользования пассажирами вай-фаем в поездах, то этот вопрос закрыт в вагонах сапсанов, в поездах дальних направлений такая работа ведётся. Одно из предложений, которые мы прорабатываем — внедрение локального вай-фая",- отметил представитель РЖД.

Также Ротанов сообщил, что более пятидесяти процентов всех билетов на поезда дальнего следования покупается через интернет, на поезд сапсан эта цифра равна 80 процентам.