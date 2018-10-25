Сечин спрогнозировал сохранение лидерства России на рынке нефти

ВЕРОНА (Италия), 25 окт — РИА Новости. Россия через 10-15 лет не уйдет с нефтяного рынка, останется в тройке лидеров с Саудовской Аравией и США, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе выступления на Евразийском экономическом форуме в Вероне.

"По таким показателям, как прямые операционные и капитальные затраты, наша ресурсная база и проекты – среди лучших в мире, и значительно превосходят показатели нефтяной отрасли США. Неверное, понимание этих факторов привело к недавним высказываниям некоторых коллег о российских перспективах, вплоть до того, что через 10-15 лет Россия уйдет с мировой нефтяной арены", — сообщил Сечин.

"Конечно, ничего подобного не произойдет. По нашим оценкам, в этой перспективе лидировать будут три крупнейших игрока – Саудовская Аравия, Россия и США – страны с очень разной организацией отрасли, разной ресурсной базой и разными драйверами роста", — отметил Сечин.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд в интервью агентству Блумберг ранее в октябре заявил, что к 2030 году ряд нефтедобывающих стран, в том числе Россия, почти полностью, если не совершенно, прекратят добычу и уйдут с рынка. Через 19 лет нефтедобыча "в России с ее 10 миллионами баррелей сильно сократится, если не исчезнет совсем", считает бен Салман.