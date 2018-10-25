Сечин прокомментировал перспективы электромобилей

ВЕРОНА (Италия), 25 окт — РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин предостерег от излишнего оптимизма в отношении перспектив электромобилей в мире.

"Мы видим увеличение спроса на нефть в развивающихся странах по мере роста благосостояния и увеличения автомобильного парка. В этой связи считаю своим долгом вновь предостеречь от излишнего оптимизма в отношении перспектив электромобилей", — сказал Сечин, выступая на Евразийском экономическом форуме в Вероне.

Он напомнил, что выработка электроэнергии требует ресурсов, и если для этого будет широко использоваться уголь, то весь положительный экологический эффект от электромобилей будет утрачен.

"Хотя мы можем только приветствовать развитие экологически чистого транспорта, следует отметить, что стоимость энергетической инфраструктуры и затраты на эксплуатацию электротранспорта все еще сильно зависят от государственных субсидий", — сказал глава "Роснефти".