Медведев рассказал об увеличении доходов федерального бюджета в 2018 году

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Доходы федерального бюджета РФ по итогам текущего года вырастут почти на 1,9 триллиона рублей, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.

"Сегодня в повестке дня у нас корректировка текущего трехлетнего бюджета исходя из результатов работы за три квартала и ожидаемых итогов года…. Что касается бюджета, то положительные изменения будут более существенными, во многом конечно благодаря ценам на нефть и плавающему курсу рубля, но не только. Мы видим поступления налогов, которые отражают позитивные изменения внутри экономики, укрепление внутреннего спроса и увеличение доходов бизнеса. Ожидаем, что по итогам года доходы бюджета вырастут почти на 1,9 триллиона рублей", — сказал Медведев.

Он добавил, что благодаря росту ненефтегазовых доходов расходы бюджета вырастут на 213 миллиардов рублей в номинальном выражении.

Общий объем расходов составит в 2018 году 16,803 триллиона рублей, следует из поправок в бюджет. Профицит федерального бюджета в 2018 году увеличится более чем в четыре раза по сравнению с показателями, утвержденными федеральным законом "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".