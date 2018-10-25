Медведев рассказал об увеличении доходов федерального бюджета в 2018 году

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Доходы федерального бюджета РФ по итогам текущего года вырастут почти на 1,9 триллиона рублей, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.
Он добавил, что благодаря росту ненефтегазовых доходов расходы бюджета вырастут на 213 миллиардов рублей в номинальном выражении.
Общий объем расходов составит в 2018 году 16,803 триллиона рублей, следует из поправок в бюджет. Профицит федерального бюджета в 2018 году увеличится более чем в четыре раза по сравнению с показателями, утвержденными федеральным законом "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".