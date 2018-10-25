Новак рассказал о планах увеличить долю России на рынке СПГ

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Ввод новых мощностей позволит России нарастить долю на мировом рынке СПГ до 15% к 2025 году, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Для укрепления позиции России на мировом рынке до 2025 года будет запущено еще три проекта — "Арктик СПГ-2", "Балтийский СПГ", расширение производства СПГ на Дальнем Востоке. Суммарная мощность составит 41,2 миллиона тонн. В целом это позволит нарастить долю российского СПГ на рынке до 15% к 2025 году", — сказал Новак, выступая на заседании правительства в четверг.