Текущий уровень цен на нефть комфортен для "Роснефти", заявил Сечин

ВЕРОНА (Италия), 25 окт — РИА Новости. Текущий уровень цен на нефть комфортен для "Роснефти", он отражает баланс спроса и предложения, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Говоря о текущем уровне цены нефти, могу отметить, что он является для нас комфортным и в целом во многом отражает имеющийся баланс спроса и предложения", — сказал Сечин, выступая на Евразийском форуме.

Нефть в настоящее время торгуется у отметки 75 долларов за баррель марки Brent и 66 долларов за баррель марки WTI.

Многие участники рынка допускают возможность дальнейшего удорожания нефти в конце 2018 — начале 2019 года — к отметке 100 долларов за баррель (впервые с 2014 года) из-за сокращения экспорта сырья из Ирана на фоне американских санкций. Министр энергетики РФ Александр Новак говорил, что цена в 100 долларов за баррель не будет отражать баланса спроса и предложения на мировом рынке, высокие цены будут снижать потребление нефти, а это никому из производителей не интересно.