Сечин рассказал о санкциях США в нефтяной отрасли

ВЕРОНА (Италия), 25 окт — РИА Новости. Санкциям США подверглось около трети мировых запасов и пятая часть мировой добычи нефти, это антирекорд, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на Евразийском экономическом форуме.

"Односторонним ограничениям уже подверглось около трети мировых запасов и пятой части мировой добычи нефти! Это безусловный антирекорд", — сказал Сечин.

По словам Сечина, санкции превратились в рутинный инструмент, находящийся, в руках одной страны, а не мирового сообщества.

"Так, на США пришлось лишь около 0,6% потерь от введенных против России санкций, в то время как на Германию – целых 40%. Причем отмечу, что в ряде секторов – сланцевая добыча, экспорт вооружения – американская экономика скорее прагматично выиграла за счет вводимых против других стран санкций. Стоит задаться вопросом – не было ли это простой формой поддержки внутреннего производителя за счет мирового сообщества", — заявил Сечин.