Сечин не исключил резкий рост цены на нефть из-за геополитических факторов

ВЕРОНА (Италия), 25 окт — РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин не исключил резкий рост цены на нефть на фоне геополитических факторов, что невыгодно ни производителям, ни покупателям.

"Мы уже наблюдали резкий рост нефтяных цен, в значительной мере вызванный опасениями подобного развития событий. Любое дополнительное внешнее негативное событие – а история отрасли показывает, что их вероятность нельзя исключать — может привести к новому резкому росту цены нефти, который усилит риски для мировой экономики и завершит цикл экономического роста последнего десятилетия. В этом не заинтересованы ни потребители, ни сами производители", — сказал Сечин, выступая на Евразийском форуме.

По его мнению, от этого проиграют все и, прежде всего, Китай и Индия, а также беднейшие страны-потребители. "Но расплачиваться, в конечном итоге, будет также и американский, и европейский потребитель", — добавил Сечин.