В "Роснефти" рассказали о связях ОПЕК и американской сланцевой отрасли

ВЕРОНА (Италия), 25 окт — РИА Новости. ОПЕК снизила долю на мировом рынке нефти в пользу американской сланцевой отрасли, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"ОПЕК же в свою очередь снизила долю на мировом рынке нефти в пользу американской сланцевой отрасли", — сказал Сечин, выступая на Евразийском экономическом форуме в Вероне.

"В итоге снижение добычи ОПЕК+ составило порядка 2 миллионов баррелей в сутки к апрелю 2017 года, в то время как добыча по сланцевым проектам в США (с результирующим изменением финансового благополучия большинства сланцевых производителей) увеличилась на 2,2 миллиона баррелей в сутки", — добавил он.