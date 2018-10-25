Сечин опроверг информацию о выходе Eni из проектов "Роснефти"

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Сотрудничество "Роснефти" и итальянской Eni идёт по графику, из совместных проектов партнеры не выходили, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Ни из каких проектов они не выходили, работа продолжается и будет продолжаться в соответствии с нашими договорённостями", — сказал журналистам Сечин.

Как заявил он, "на Черном море в полном соответствии с графиком произведена геологоразведка, и на этом этапе не требуется никаких дополнительных действий". "Некорректная подача информации", — добавил он.

"Слухами не надо пользоваться. Если есть правительственная справка — покажите мне ее, чтобы я убедился, что она — реальный документ, а не какая-то подтасовка. Потому что наше сотрудничество с Eni идёт по графику", — сказал Сечин.

Ранее в среду сотрудник аппарата правительства РФ в преддверии встречи премьер-министра Дмитрия Медведева и премьера Италии Джузеппе Конте сообщил, что итальянская Eni вышла из проекта с "Роснефтью" на шельфе Черного моря, обсуждается временная приостановка проектов на шельфе Баренцева моря.