ВТБ продлевает реализацию залогового имущества через ЕЭТП

Здание банка ВТБ (памятник истории и культуры Московский международный торговый банк - Соединненный банк, 1898г.) на улице Кузнецкий мост

Здание банка ВТБ (памятник истории и культуры Московский международный торговый банк - Соединненный банк, 1898г.) на улице Кузнецкий мост

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. ВТБ и Единая электронная торговая площадка договорились о продлении совместного проекта по продаже имущества, находящегося в залоге у банка, сообщает пресс-служба ВТБ.

На очередные электронные торги выставлена загородная и коммерческая недвижимость, находящаяся в собственности банка и расположенная в разных регионах России: жилые дома и нежилые помещения, земельные участки для индивидуального жилстроительства и строительства многоквартирных домов. Прием заявок продлится до середины ноября, участвовать в торгах может любое лицо, отметили в банке.

Продажей залогового имущества через электронную площадку Группа ВТБ начала активно заниматься с октября 2015 года.