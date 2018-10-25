Сечин прокомментировал роль США на мировом рынке нефти

ВЕРОНА (Италия), 25 окт — РИА Новости. США, судя по всему, вживаются в роль регулятора мирового рынка нефти, руководствуясь нерыночными методами и далеко не бескорыстными интересами, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Судя по всему, США имеют собственное видение своей роли в этом процессе, с удовольствием вживаются в роль регулятора мирового рынка нефти, руководствуясь при этом далеко не рыночными методами и собственными, далеко не бескорыстными интересами", — сказал Сечин, выступая на Евразийском экономическом форуме в Вероне.