В Госдуму внесен проект о субсидиях на развитие инновационных центров

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Проект о предоставлении субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые занимаются созданием и обеспечением функционирования инновационных научно-технологических центров, на возмещение понесенных ими затрат по уплате таможенных платежей внесен в Госдуму, сообщается на сайте кабинета министров.

"Внести в Государственную Думу Федерального Собрания РФ проект федерального закона", — говорится в распоряжении правительства.

Законопроектом предлагается определить в бюджетном законодательстве особенности предоставления субсидий юрлицам и ИП, участвующим в реализации проекта создания и обеспечения функционирования инновационных научно-технологических центров, на возмещение им затрат по таможенным платежам.

Предусматривается, что такие субсидии будут предоставляться за счет федерального бюджета в форме авансовых платежей.

Отмечается, что принятие законопроекта будет способствовать реализации приоритетов научно-технологического развития России, повышению инвестиционной привлекательности сферы исследований и разработок, коммерциализации их результатов.