Банк России отозвал лицензию у "Уралтрансбанка"

Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото

Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Банк России с 25 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Уральского транспортного банка", говорится в сообщении регулятора.

"Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 25 октября 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Публичное акционерное общество "Уральский Транспортный банк" ПАО "Уралтрансбанк", рег. № 812, город Екатеринбург (приказ Банка России от 25 октября 2018 года №ОД- 2785)", — говорится в сообщении.

По величине активов, согласно данным РИА Рейтинг, банк на 1 сентября занимал 190-е место в банковской системе РФ.