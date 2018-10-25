МЕХИКО, 25 окт — РИА Новости. Американская нефтегазовая корпорация Exxon Mobil называет иск генпрокурора Нью-Йорка по делу о климатических рисках необоснованным и вызванным лоббированием интересов, следует из заявления компании.
"Эти необоснованные претензии являются продуктом закрытого лоббирования особых интересов, политического оппортунизма и неспособности генпрокурора признать, что трехлетнее расследование не выявило нарушений", — заявила компания.
Exxon заявляет об отсутствии каких-либо доказательств в поддержку иска и надеется как можно скорее добиться его отклонения.
Прокуратуры Нью-Йорка почти три года ведут расследование относительно того, вводила ли Exxon Mobil инвесторов и общественность в заблуждение относительно рисков, связанных с регулированием в области изменения климата, утаивая информацию об их влиянии. Exxon в свою очередь опровергает эти обвинения.