В Exxon прокомментировали иск Андервуд по делу о климатических рисках

МЕХИКО, 25 окт — РИА Новости. Американская нефтегазовая корпорация Exxon Mobil называет иск генпрокурора Нью-Йорка по делу о климатических рисках необоснованным и вызванным лоббированием интересов, следует из заявления компании.

Ранее в среду генеральный прокурор Нью-Йорка Барбара Андервуд подала иск против Exxon Mobil, утверждая, что компания вводила в заблуждение инвесторов относительно стоимости рисков, возникающих в связи с ужесточением регулирования в области изменения климата.

"Эти необоснованные претензии являются продуктом закрытого лоббирования особых интересов, политического оппортунизма и неспособности генпрокурора признать, что трехлетнее расследование не выявило нарушений", — заявила компания.

Exxon заявляет об отсутствии каких-либо доказательств в поддержку иска и надеется как можно скорее добиться его отклонения.

В иске утверждается, что в этой схеме участвовали топ-менеджеры компании, включая бывшего председателя правления и генерального директора Рекса Тиллерсона.

Прокуратуры Нью-Йорка почти три года ведут расследование относительно того, вводила ли Exxon Mobil инвесторов и общественность в заблуждение относительно рисков, связанных с регулированием в области изменения климата, утаивая информацию об их влиянии. Exxon в свою очередь опровергает эти обвинения.