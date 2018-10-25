В АКРА оценили влияние возможных санкций США на госдолг России

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Стоимость рублевых заимствований для РФ повысится на 0,5-0,7 процентного пункта, в случае введения санкций на покупку резидентами США новых выпусков российских долговых госбумаг, говорится в обновленном макропрогнозе АКРА для РФ.

"Введение в ноябре текущего года санкций на покупку резидентами США новых выпусков российских долговых госбумаг мы оцениваем как высоковероятное событие. Наша оценка долгосрочного эффекта от введения ограничения на покупку российского госдолга — сдвиг вверх на 0,5–0,7 процентного пункта стоимости рублевого заимствования государства за счет сокращения базы потенциальных инвесторов — относительно сценария без ограничения", — говорится в документе, который имеется в распоряжении РИА Новости.

По мнению агентства, данная мера не оказывает влияния на интересы американцев, инвестирующих в российские облигации, если они удерживают ранее выпущенный госдолг РФ до его погашения. "Более того, с начала года и до конца лета порядка четверти держателей из США продали свои облигации. К ноябрю их, вероятно, останется еще меньше", — отмечают аналитики.

При этом эксперты считают менее вероятным событием другую предполагаемую санкционную меру США — запрет на расчеты в долларах США для российских банков. Такое развитие событий агентство не закладывает в базовый сценарий своего макропрогноза. В случае принятия мера приведет к снижению ликвидности активов банков РФ, размещенных в США, и создаст проблемы для исполнения подходящих к погашению обязательств перед держателями из США.

"В худшем случае, если данная мера дополняется "вторичными" санкциями для организаций не из США, ликвидность может упасть и у активов российских госбанков в других странах. В таком случае весьма вероятно создание Банком России специального инструмента поддержки валютной ликвидности для государственных банков, источником валюты для которого могут быть международные резервы", — отмечает АКРА.

Возможна в этом случае в той или иной форме конкуренция негосударственных российских и иностранных банков за нишу обеспечения расчетов резидентов с нерезидентами.