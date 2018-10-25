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Экономика

Все свое: Россия резко снизила импорт сахара, молока и мяса

(обновлено: 08:15 25.10.2018)
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© Fotolia / janecatСвиньиСвиньи
© Fotolia / janecat

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. Россия практически полностью удовлетворяет собственные потребности в самых популярных продуктах потребительской корзины. Так, сегодня весь сахар для внутреннего рынка страна производит сама, более того — стала его нетто-экспортером. Почти на 50 процентов снизился экспорт сухого молока, свинина и птица на прилавках магазинов — в основном отечественная. Ударными темпами вытесняется и импортная плодоовощная продукция — в этом году нас ждет рекордный рост урожая тепличных овощей.

Зерновой ток на территории ЗАО Степное
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Свекла вместо сырца

Лидером по снижению импортных поставок стал сахар-сырец, из которого производят конечный продукт — сахар-песок и рафинад. В январе-июле его ввоз по сравнению с тем же периодом прошлого года сократился на 62,1 процента. К такому выводу пришли в компании "Финэкспертиза", проанализировав динамику импорта первых семи месяцев этого года.

Сахар производят из сахара-сырца, либо из сахарной свеклы, которой у России в избытке. Еще 20 лет назад порядка 70 процентов сахара производилось из импортируемого сырца, теперь доля сырцового сахара сократилась до трех-пяти процентов.

© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкУборка урожая сахарной свеклы в станице Новолабинской Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Уборка урожая сахарной свеклы в станице Новолабинской Краснодарского края

Последнее судно с сырцом пришло Россию в августе 2016 года, с тех пор — ни одной тонны. Во-первых, с учетом ввозных пошлин сахар-сырец неконкурентоспособен. Во-вторых, в стране проводится активная политика импортозамещения, и производство свекловичного сахара бьет рекорды.

"За последние годы его производство выросло в 5,2 раза — с 1,3 до 6,6 миллиона тонн в год", — рассказал РИА Новости Евгений Иванов, ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка. По его словам, импортный продукт, попадающий в страну сегодня — это мелкие контейнерные партии "экзотики", например, коричневого тростникового сахара.

Закрыв потребность внутреннего рынка в сахаре, Россия ориентируется на экспорт: в 2017-2018 годах страна второй сезон подряд стала нетто-экспортером белого сахара, отгрузив за границу почти 240 тысяч тонн.

© Flickr / Mykl RoventineСахар
© Flickr / Mykl Roventine
Сахар

С учетом сырца Россия за 16 лет переместилась с нетто-импорта в 5,28 миллиона тонн в 2001-2002 годах на нетто-экспорт в 0,23 миллиона тонн в 2017-2018 годах, уточнили в ИКАР.

По словам гендиректора Института аграрного маркетинга Елены Тюриной, сейчас действует отдельная программа развития экспорта свеклосахарной продукции, мелассы (патоки) и изюма, а спрос на свекловичный жом очень сильно повышается со стороны ЕС.

Сахар
© Flickr / M i x y
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Сняли сливки

По данным "Финэкспертизы", вполовину снизились объемы импорта сухого молока и сливок — ключевых ингредиентов кондитерской промышленности. За год — минус 46,1 процента. Отчасти это связано с ограничениями на поставки из Белоруссии — импорт молочного сырья, включая сухое молоко и сыворотку из союзной республики запрещен с июня. Впрочем, по мнению аналитиков рынка, дефицит сырья российским кондитерам не грозит: у России достаточно своих запасов сухого молока и сухой сыворотки.

"В прошлом году этих продуктов произвели очень много, и сейчас запасы активно используются", — отметила Наталья Пенькова, старший эксперт молочного рынка в ИКАР.

© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкСотрудник химической лаборатории на молочном заводе
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник химической лаборатории на молочном заводе

Что касается питьевого молока, собственного продукта пока не хватает, наблюдается некоторый дефицит. В связи с этим увеличивается импорт пальмового масла: идет процесс замещения молочных жиров растительными. В январе-июле пальмовое масло стало самым импортируемым продуктом питания, уступив лишь бананам. Такие объемы ввоза пальмового масла обусловлены прежде всего ценой. Это самый дешевый продукт из масложировых аналогов. Вместе с тем вредность этого продукта — скорее миф, отмечают эксперты.

Покупатели в супермаркете
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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"Ни заменитель молочного жира, ни сухое молоко не наносят ущерба здоровью потребителя", — уверяет Сергей Белков, пищевой химик-технолог. Пальмовое масло — допустимый ингредиент в молокосодержащей продукции. По закону содержание этого масла не должно превышать 50%. Безопасно ли оно? Эксперт утверждает: давно доказано, что пальмовое масло менее вредно, чем молочный жир.

Мясо и овощи

Импорт мяса в Россию за год значительно снизился, констатируют аналитики. В любом случае имеющаяся на прилавках магазинов птица и свинина — это на 95 процентов российская продукция. Рост отечественного производства птицы и свинины оставляет все меньше возможностей для импорта.

© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкПокупатели у прилавка с мясом на Центральном колхозном рынке в Краснодаре
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Покупатели у прилавка с мясом на Центральном колхозном рынке в Краснодаре

По данным Федеральной таможенной службы, импорт мяса в Россию за первое полугодие 2018 года сократился в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года без учета поставок из стран ЕАЭС.

Сильнее всего снизились поставки свинины: за первые полгода импортировали 36,3 тысячи тонн против 147,7 тысячи тонн годом ранее.

"По мясу мы уже практически вышли на уровень самообеспечения и развиваем экспортные программы", — отметили в Институте аграрного маркетинга.

При этом эксперты предупреждают, что зимой цены на мясную продукцию подрастут в пределах трех-пяти процентов под влиянием сезонного спроса и в силу роста стоимости кормов из-за плохого урожая зерна.

© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкПомидоры в супермаркете
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Помидоры в супермаркете

В этом году в Минсельхозе ждут рекордного урожая тепличных овощей. Предполагается, что объем производства достигнет миллиона тонн и превысит показатели прошлого года на 12,3 процента. Но пока плодоовощная продукция остается самым импортозависимым сегментом рынка. Так, осенью и зимой 50-60 процентов томатов в магазинах — импортные. В летний период цены на них упали, а с октября началось сезонное повышение. Пика ценник достигнет в новогодние праздники — в январе-феврале, но с мая начнется снижение: на рынок выйдут отечественные томаты, выращенные в открытом грунте. 

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