Путин поручил выработать эффективные модели финансирования нацпроектов

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Необходимо выработать эффективные модели финансирования и участия малого бизнеса в реализации национальных проектов, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Прежде всего, речь идет о том, чтобы выработать эффективные модели финансирования, участия частного бизнеса в проектах общенациональной повестки. Это крайне важный вопрос", — заявил Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Он отметил, что в этом направлении сейчас разрабатываются три портфеля, включающие предложения бизнесу от федеральных ведомств, а также проекты, предложенные самим бизнесом, и проекты, не требующие поддержки в рамках нацпроектов.

Он поручил первому вице-премьеру Антону Силуанову доложить о достигнутых договоренностях с представителями бизнеса.