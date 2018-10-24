В Минфине США рассказали, кто примет решение по санкциям против России

ВАШИНГТОН, 24 окт – РИА Новости, Екатерина Соболь. Помощник министра финансов США Маршалл Биллингсли заявил РИА Новости, что решение по второму раунду санкций против РФ находится в компетенции госдепартамента США и оно, согласно его данным, еще не принято.

"Это решение госдепартамента, мне неизвестно, что окончательное решение принято", — сказал он РИА Новости, отвечая на вопрос о том, вступит ли в силу второй раунд санкций по делу об отравлении Скрипаля в ноябре.

Ранее курс рубля к доллару и евро резко вырос из-за цитаты неверно переведенной цитаты помощника Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона, который якобы сказал, что США не рассматривают новые санкции против России. После этого заявления рубль резко усилил рост к доллару и евро, до максимумов с 8 августа, и пробивал уровни в 65 и 74 рубля соответственно. Однако затем доллар отыграл потери и стал торговаться у уровня предыдущего закрытия, а евро замедлил темпы снижения.

На самом деле, цитата Болтона звучала следующим образом: "Мы продолжаем изучать действия, которые мы можем быть обязаны предпринять в соответствии с законодательством о применении химического оружия.

Очередные санкции США против России вступили в силу 27 августа по вашингтонскому времени (7.00 мск). Основанием для их введения стали обвинения в адрес РФ в применении химического оружия в британском Солсбери, где были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. РФ эти обвинения отрицает и предлагает совместное расследование инцидента, на которое Лондон не соглашается. Второй, более жесткий, пакет санкций может быть введен в ноябре: запрет в этом случае может затронуть кредитование российских юрлиц, экспорт и импорт товаров.

Ранее помощник госсекретаря США Маниша Сингх заявила, что Вашингтон может не ввести еще более "жесткий пакет санкций" против России по "делу Скрипалей" в ноябре, если Москва разрешит проводить инспекции на своих химических объектах. В МИД РФ, однако, сообщили, что не намерены выполнять в одностороннем порядке нелегитимные требования США по дополнительным инспекциям химобъектов и даже реагировать на них.

В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.