В Казани открылось представительство KazakhExport

КАЗАНЬ, 24 окт — РИА Новости. Государственное экспортное страховое агентство Казахстана KazakhExport (аналог ЭКСАР, Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций) в среду открыло в Казани первое зарубежное представительство, до конца 2019 года в России появятся еще три представительства, сообщил председатель правления KazakhExport Руслан Искаков.

"Всего мы откроем 11 представительств зарубежных. Это действительно наше первое зарубежное представительство, в России их будет четыре. Одно — в Сибири (скорее всего, это будет Новосибирск), в Уральском регионе (Екатеринбург) и, конечно, в Москве", — сказал Искаков журналистам.

Кроме того, по его словам, агентство планирует открыть представительства на Кавказе, в Белоруссии, в странах Центральной Азии и Китае. Китай для Казахстана является, по информации Искакова, довольно большим торговым партнером, поэтому в КНР планируется открыть два представительства. "До конца года в России еще одно представительство будет открыто, до конца 2019 года мы всю сеть представительств развернем", — уточнил он.

Председатель правления KazakhExport отметил, что открывая представительства за рубежом, агентство намеренно стимулировать взаимную торговлю, оказывать страховую поддержку экспортерам, которые готовы осваивать новые рынки. Целью нашей компании является развитие экспорта товаров обрабатывающих секторов экономики, а также работ и услуг. Аргументами в пользу открытия первого представительства именно в Татарстане, по словам Искакова, стали бизнес-активность в республике и созданная инфраструктура, а также политическая поддержка руководства Татарстана и Казахстана и общие традиции татарстанского и казахстанского народов.

Деятельность представительства в Казани будет распространяться не только на Татарстан, но также охватит Башкирию, Нижегородскую, Оренбургскую, Самарскую, Саратовскую области и другие близлежащие регионы.

Искаков напомнил, что макрозадача бизнеса и власти Казахстана и Татарстана — достичь двустороннего товарооборота в 1 миллиард долларов, о чем заявили летом этого года президенты Казахстана и Татарстана на встрече в Казани.

Заместитель министра промышленности и торговли Татарстана Герман Лернер отметил, что отношения с Казахстаном были, есть и будут одним из приоритетов внешнеэкономической деятельности Татарстана. По его информации, за январь-июнь товарооборот Казахстана и Татарстана составил уже порядка 400 миллионов долларов (за весь прошлый год — 700 миллионов долларов).

АО "Экспортная страховая компания KazakhExport" — это государственное экспортное страховое агентство Казахстана, основная деятельность которого заключается в поддержке экспорта и реализации страхового инструментария защиты экспортных операций. Присвоенный в марте 2017 года статус национальной компании позволил KazakhExport расширить возможности в части поддержки отечественных экспортеров.

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