В Казани открылось представительство KazakhExport

КАЗАНЬ, 24 окт — РИА Новости. Государственное экспортное страховое агентство Казахстана KazakhExport (аналог ЭКСАР, Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций) в среду открыло в Казани первое зарубежное представительство, до конца 2019 года в России появятся еще три представительства, сообщил председатель правления KazakhExport Руслан Искаков.
Кроме того, по его словам, агентство планирует открыть представительства на Кавказе, в Белоруссии, в странах Центральной Азии и Китае. Китай для Казахстана является, по информации Искакова, довольно большим торговым партнером, поэтому в КНР планируется открыть два представительства. "До конца года в России еще одно представительство будет открыто, до конца 2019 года мы всю сеть представительств развернем", — уточнил он.
Деятельность представительства в Казани будет распространяться не только на Татарстан, но также охватит Башкирию, Нижегородскую, Оренбургскую, Самарскую, Саратовскую области и другие близлежащие регионы.
Искаков напомнил, что макрозадача бизнеса и власти Казахстана и Татарстана — достичь двустороннего товарооборота в 1 миллиард долларов, о чем заявили летом этого года президенты Казахстана и Татарстана на встрече в Казани.
АО "Экспортная страховая компания KazakhExport" — это государственное экспортное страховое агентство Казахстана, основная деятельность которого заключается в поддержке экспорта и реализации страхового инструментария защиты экспортных операций. Присвоенный в марте 2017 года статус национальной компании позволил KazakhExport расширить возможности в части поддержки отечественных экспортеров.