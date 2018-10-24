Пекин никогда не стремился к торговому профициту с США, заявили в Китае

ПЕКИН, 24 окт – РИА Новости. Пекин никогда намеренно не стремился к торговому профициту с США, торгово-экономическое сотрудничество с Китаем принесло США значительные выгоды, заявил в среду председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

"Сотрудничество является единственным верным путем для США и Китая, Пекин всегда придерживается четкой и неизменной политики в отношении США, постоянно прикладывает усилия для реализации взаимовыгодного сотрудничества, основанного на принципах взаимного уважения, отсутствия конфронтации и конфликтов", — заявил Ли Чжаньшу, выступая во время приема по случаю открытия VIII международного Сяншаньского форума по вопросам безопасности в Пекине.

Он подчеркнул, что развитие Китая служит средством для достижения счастливой жизни 1,3 миллиарда человек и, несомненно, вносит вклад в развитие и поддержание мира во всем мире.

По его словам, торговый дефицит двух стран стал результатом многочисленных объективных факторов, "Китай никогда намеренно не стремился к торговому профициту, и торговые отношения Китай и США — это не односторонняя дорога по перевозке американских богатств в КНР, это двусторонняя дорога".

"Двусторонняя торговля США и КНР принесла выгоды обеим странам, на самом деле, США получили значительную экономическую выгоду от торгово-экономического сотрудничества с Китаем, стороны должны идти навстречу друг другу, вести диалог, надлежащим образом решать имеющиеся сложности в двусторонних отношениях, обеспечить продвижение двусторонних отношений по правильному пути", — сказал он.

VIII Сяншаньский форум по вопросам безопасности проходит в Пекине 24-26 октября. Форум организован Академией военных наук НОАК и Китайским институтом международных стратегических исследований, на него также приглашены эксперты и бывшие военные чиновники. Темой форума этого года стало "создание взаимовыгодных, взаимодоверительных партнёрских отношений нового типа в сфере безопасности". Первый Сяншаньский форум прошёл в 2006 году, а с 2015 года форум стал проводиться на ежегодной основе. В прошлом году форум не проводился из-за 19-го съезда Компартии Китая.