Путин назвал основную задачу проектов по транспортировке российского газа

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Российские проекты по транспортировке газа не направлены на ущемление интересов других стран, в том числе Украины, заявил президент России Владимир Путин.

"Еще раз хочу подчеркнуть, они (проекты) не направлены против какой бы то ни было третьей страны, в том числе не направлены на то, чтобы ущемить интересы Украины. Они призваны обеспечить растущие потребности энергетики, экономики Европы в ближайшее время", — сказал Путин в ходе пресс-конференции с итальянским премьером Джузеппе Конте.

Он добавил, что рост очевиден, в этом году "Газпром" произведет и направит потребителям в Европу рекордно большое количество.