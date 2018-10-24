Путин заявил о востребованности отечественных электродвигателей

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Электродвигатели, которые будут производиться на новом заводе в Челябинске, предполагается применять в сфере прокачки нефти, они будут востребованы российским топливно-энергетическим комплексом (ТЭК), пользоваться спросом на рынке третьих стран, а также востребованы в судостроительной отрасли, заявил президент России Владимир Путин в среду на встрече с представителями итальянского бизнеса.

Ранее сообщалось, что Путин и председатель совета министров Италии Джузеппе Конте приняли участие в церемонии запуска в режиме видеотрансляции завода по производству электродвигателей в Челябинске, проект стал результатом партнерства российских компаний "Транснефть" и "Конар" с итальянской компанией "Nidec".

"Двигатели предполагается применять в первую очередь в сфере прокачки нефти и нефтепродуктов, они крайне востребованы отечественным топливно-энергетическим комплексом, и, несомненно, будут пользоваться спросом на рынках третьих стран. Имеется потребность в продукции предприятий и со стороны других ключевых отраслей российской экономики, прежде всего, судостроительной отрасли", — сказал Путин.

Президент отметил, что электродвигатели в перспективе планируется установить на судах арктического кластера для Северного морского пути, а также задействовать в технологических линиях сжижения природного газа на проектах Арктик СПГ-2, Балтийский СПГ, Владивосток СПГ, для нужд металлургического и горнодобывающего сектора, железнодорожного транспорта и ветровой генерации.

Путин также напомнил, что новое предприятие стало пятым с итальянским участием на территории челябинского индустриального парка "Станкомаш".

"По сути, итальянцы помогли создать целый промышленный кластер, где локализованы важные технологичные производства. Мы с вами прекрасно понимаем, что в ходе этой работы наши итальянские партнеры получили хорошие заказы и реализуют их с прибылью и удачно, в том числе и для наших итальянских друзей. И это далеко не единственный пример успешной двусторонней бизнес-кооперации", — подчеркнул российский президент.