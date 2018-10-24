В Челябинске открыли завод по производству электродвигателей

МОСКВА/ЧЕЛЯБИНСК, 24 окт — РИА Новости. Совместное предприятие ПАО "Транснефть" и АО "Конар" — завод АО "Русские электрические двигатели", который планирует выпускать до 300 двигателей ежегодно, открылся в среду в Челябинске.

По видеосвязи в церемонии открытия принял участие президент РФ Владимир Путин.

"Начинайте", — сказал Путин.

Завод создан при технологической поддержке итальянской компании Nidec. Как сообщил журналистам главный инженер завода Дмитрий Соколов, на проектную мощность предприятие выйдет к 2022-2023 годам, число работников — 263. Конструкторы и технологи прошли дополнительное обучение и стажировку в Италии.

Президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев в свою очередь отметил, что объем инвестиций в строительство завода составил 12 миллиардов рублей, ощутимый эффект будет через 6 лет. "Перспективы у завода прекрасные", — сказал он журналистам.

АО "РЭД" — уже второе предприятие "Транснефти" в Челябинске. Оно создано в рамках исполнения поручения президента РФ о наращивании локализации важнейших производств на территории России. В 2016 году в Челябинске был введен в эксплуатацию завод по производству насосного оборудования АО "Транснефть" — "Нефтяные насосы". Новое предприятие планирует полностью закрыть потребность структур "Транснефти" в данном виде продукции, при этом оно готово выходить не только на российский, но и на внешний рынок.