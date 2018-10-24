Путин рассчитывает на дальнейший рост товарооборота между Россией и Италией

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает на то, что позитивная динамика роста товарооборота между Россией и Италией сохранится и вернется к показателям прошлых лет.

"В 2017 году взаимный товарооборот увеличился на 21%, до 24 миллиардов долларов, а в январе-августе текущего года он прибавил еще 15%. Рассчитываем, что такая позитивная динамика сохранится и в будущем, позволит вернуться к показателям прошлых лет", — сказал Путин на встрече с представителями итальянского бизнеса.

Он напомнил, что в 2013 году товарооборот между двумя странами составлял 53,8%.

"Имеющийся внушительный технологический, ресурсный, кадровый потенциал наших стран делает такую задачу абсолютно реалистичной", — добавил Путин.