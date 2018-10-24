Путин рассказал о создании комфортных условий для иностранных инвесторов

Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время встречи. 24 октября 2018

Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время встречи. 24 октября 2018

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Россия стремится сформировать максимально комфортные условия для иностранных инвесторов, в целом ряде регионов им предоставляются серьезные преференции, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы в России стремимся сформировать максимально комфортные условия для привлечения иностранных, в том числе и итальянских капиталовложений и технологий: упрощается и административное регулирование, создается самая современная инфраструктура, инвесторам предоставляются серьезные преференции в целом ряде регионов РФ", — сказал Путин на встрече с премьер-министром Италии Джузеппе Конте и руководителями итальянских предприятий.

По его словам, большую работу по привлечению иностранных капиталов ведет "Российский фонд прямых инвестиций".