МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Россия стремится сформировать максимально комфортные условия для иностранных инвесторов, в целом ряде регионов им предоставляются серьезные преференции, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы в России стремимся сформировать максимально комфортные условия для привлечения иностранных, в том числе и итальянских капиталовложений и технологий: упрощается и административное регулирование, создается самая современная инфраструктура, инвесторам предоставляются серьезные преференции в целом ряде регионов РФ", — сказал Путин на встрече с премьер-министром Италии Джузеппе Конте и руководителями итальянских предприятий.
По его словам, большую работу по привлечению иностранных капиталов ведет "Российский фонд прямых инвестиций".