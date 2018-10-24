МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Италия является одним из важнейших экономических партнеров РФ и будет дальше расширять свое присутствие на российском рынке, отметил президент России Владимир Путин.

"Уверен, что вы не собираетесь останавливаться на достигнутом, планируете расширять свое присутствие на российском рынке. Об этом, в том числе, говорит и солидный пакет коммерческих контрактов, который подготовлен к подписанию в ходе нынешнего визита председателя совета министров Италии", — сказал Путин на встрече с руководителями ведущих итальянских предприятий.

Глава государства подчеркнул, что Италия является одним из важных экономических партнеров России. "Поэтому, вполне естественно, что тематика торгового инвестиционного взаимодействия была ключевой и на переговорах сегодня с господином премьер-министром (Италии Джузеппе) Конте", — резюмировал президент.

По его словам, "позитивный макроэкономический фон дает возможность конкретным компаниям работать стабильно, уверенно выстраивать свои долгосрочные планы".

"Рассчитываем, что итальянские деловые круги будут и далее пользоваться возможностями, которые открываются на российском рынке. Я хочу отметить, что у нас минимальный внешний долг в районе 15%, значительный рост позитивный торгового баланса — все это создает хорошие условия для совместной работы. И очень рассчитываем на вашу активную работу вместе с российскими партнерами", — добавил Путин.