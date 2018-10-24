Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время встречи. 24 октября 2018

Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время встречи. 24 октября 2018

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями итальянского бизнеса заявил, что Россия и Италия намерены создать совместную инвестплатформу.

"Прорабатывается крупная инициатива по учреждению российско-итальянской инвестиционной платформы. Собственно говоря, эта договоренность была достигнута несколько лет назад, потом приостановлена, мы сегодня говорили с господином премьер-министром, считаем необходимым восстановить эту работу. Хотя и небольшими, скромными темпами, но главное начать", — сказал Путин на встрече с представителями итальянского бизнеса, в которой также участвует премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

По его мнению, "с появлением такой структуры итальянским компаниям станет гораздо проще осваиваться на российском рынке".