Север Камчатки обеспечили 100% запасом топлива

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 окт — РИА Новости. На севере Камчатского края завершается выгрузка угля с теплохода и дизельного топлива с танкера, запасы превысили 100% от плана, сообщает в среду пресс-служба краевого правительства.

По информации министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона, последние партии топлива в порты Камчатки доставят в первой декаде ноября. В настоящее время, в селе Пахачи Олюторского района идет выгрузка дизельного топлива с танкера "Арсеньев", а в райцентре Тиличики — угля с теплохода "Ньюзенберг".

"На сегодняшний день в районах с ограниченными сроками завоза грузов созданы запасы угля в объеме 71,7 тысячи тонн, что составляет 110 процентов от планового показателя, а также 14 тысяч тонн дизельного топлива — это 118,2 процента от плана", — цитирует пресс-служба слова исполняющего обязанности министра ЖКХ и энергетики региона Павла Малюшенко.

Всего на предприятиях коммунального комплекса Камчатского края заготовлено 124,7 тысячи тонн угля (122,6% от плана), 16,2 тысячи тонн мазута (110,7%) и 14,7 тысячи тонн дизельного топлива (109%). Накануне в порту Петропавловска-Камчатского завершилась выгрузка угля в объеме 11,5 тысячи тонн с теплохода "Сергей Гаврилов" для нужд ПАО "Камчатскэнерго" и АО "Камчатэнергосервис".

Завоз необходимых объемов топлива для обеспечения работы котельных в центральном энергоузле Камчатского края в отопительный период 2018-2019 годов будет производиться круглогодично согласно графикам поставок.

Другие новости региона читайте здесь >>