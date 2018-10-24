Медведев рассказал о выгодах от введения электронной таможни

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Электронные таможни, которые вводятся в России, будут выигрышны и для государства, и для бизнеса, поскольку делают более прозрачными и быстрыми процедуры декларирования, заявил глава российского правительства Дмитрий Медведев.

"Таможня будущего действительно создается сегодня, мы только что запустили первую в стране электронную таможню, она будет работать в Приволжском округе. То же самое ожидает и другие округа", — сказал Медведев в ходе пленарного заседания Международного таможенного форума в среду.

Ранее в среду Медведев дал старт работе Приволжской электронной таможни, он принял участие в церемонии открытия в режиме видеоконференции. Медведев отметил, что это один из 16 центров электронного декларирования, которые должны появиться в стране. Практически весь объем декларирования будет обрабатываться новой электронной системой, добавил премьер.

"Это, скажу честно, впечатляет, особенно на фоне того, что мы имели еще совсем недавно — какие-нибудь 10 лет назад. Уверен, что в выигрыше останутся все — и государство, и бизнес, — поскольку электронная таможня и значительное упрощение процедур сделают процедуры более открытыми, прозрачными и, стало быть, сделают их просто более быстрыми", — заявил Медведев.