Депутаты Поморья одобрили распределение допдоходов бюджета

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Архангельское областное собрание депутатов на сессии на этой неделе одобрили законопроект корректировки параметров регионального бюджета в части дополнительных финансовых ресурсов в объеме 2,08 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.
Законопроект предлагает направить дополнительные финансовые ресурсы на мероприятия социального и инвестиционного характера, а также на поддержку муниципальных образований.
"Традиционно в течение последних лет на осенних сессиях мы увеличиваем доходную часть бюджета за счёт роста налоговой базы. Во многом это результат профессиональной работы правительства региона, создающего условия для роста производства и бизнеса. Эта деятельность строится в перспективе на три-пять лет. К примеру, на следующий год завершается льготный налоговый период для ряда приоритетных инвестпроектов в сфере ЛПК, и мы прогнозируем увеличение поступлений налога на прибыль от наших лесных компаний", — цитирует пресс-служба губернатора Архангельской области Игоря Орлова.
По словам главы региона, проведённая оптимизация структуры областного бюджета позволяет обеспечить его устойчивость, планомерно сокращать государственный долг, выполнять социальные обязательства.
В частности, говорится в пресс-релизе, 405 миллионов рублей из дополнительных ресурсов будет выделено министерству здравоохранения области. Большая часть этих средств ведомство направит на обеспечение нормативов территориальной программы госгарантий.
309 миллионов рублей будет направлено на государственное регулирование тарифов в сфере ЖКХ.
Также дополнительное деньги получат муниципалитеты, министерство культуры, будут профинансированы мероприятия по охране памятников культурного наследия.