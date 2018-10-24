Депутаты Поморья одобрили распределение допдоходов бюджета

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Архангельское областное собрание депутатов на сессии на этой неделе одобрили законопроект корректировки параметров регионального бюджета в части дополнительных финансовых ресурсов в объеме 2,08 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.

"Повод для корректировки исключительно положительный — наличие в областной казне дополнительных финансовых ресурсов в объеме 2,08 миллиардов рублей. Цифра складывается из увеличившихся на 1,66 миллиарда рублей дополнительных доходов бюджета и 279 миллионов, полученных благодаря экономии бюджетных средств. Ещё 39 миллионов — это дотации правительства РФ, предоставленные области в качестве поощрения за обеспечение роста налогового потенциала по итогам прошлого года", — говорится в сообщении.

Законопроект предлагает направить дополнительные финансовые ресурсы на мероприятия социального и инвестиционного характера, а также на поддержку муниципальных образований.

"Традиционно в течение последних лет на осенних сессиях мы увеличиваем доходную часть бюджета за счёт роста налоговой базы. Во многом это результат профессиональной работы правительства региона, создающего условия для роста производства и бизнеса. Эта деятельность строится в перспективе на три-пять лет. К примеру, на следующий год завершается льготный налоговый период для ряда приоритетных инвестпроектов в сфере ЛПК, и мы прогнозируем увеличение поступлений налога на прибыль от наших лесных компаний", — цитирует пресс-служба губернатора Архангельской области Игоря Орлова.

По словам главы региона, проведённая оптимизация структуры областного бюджета позволяет обеспечить его устойчивость, планомерно сокращать государственный долг, выполнять социальные обязательства.

В частности, говорится в пресс-релизе, 405 миллионов рублей из дополнительных ресурсов будет выделено министерству здравоохранения области. Большая часть этих средств ведомство направит на обеспечение нормативов территориальной программы госгарантий.

Министерству образования предусмотрено выделение дополнительных ассигнований в размере 219 миллионов рублей. Министерству труда, занятости и социального развития предлагается дополнительно выделить 209 миллионов рублей, 85 миллионов из них направят на выплаты ветеранам по оплате жилья и коммунальных услуг.

309 миллионов рублей будет направлено на государственное регулирование тарифов в сфере ЖКХ.

Также дополнительное деньги получат муниципалитеты, министерство культуры, будут профинансированы мероприятия по охране памятников культурного наследия.

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