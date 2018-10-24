Путин поручил предусмотреть средства на развитие Дальнего Востока

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ сформировать в национальных программах разделы для достижения социально-экономического развития регионов Дальнего Востока выше среднероссийского уровня, следует из перечня поручений, опубликованных на сайте Кремля.

Поручение дано по итогам заседания президиума Госсовета, состоявшегося 10 сентября.

"Сформировать в национальных и федеральных проектах (программах) мероприятия и (или) разделы, обеспечивающие достижение значений показателей социально-экономического развития выше среднероссийского уровня по каждому субъекту Российской Федерации, входящему в состав Дальневосточного федерального округа, предусмотрев необходимый объем финансирования указанных разделов из федерального бюджета и сбалансированность бюджетов субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа", — говорится в перечне поручений.

Срок выполнения – 1 марта 2019 года.