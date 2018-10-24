На Кубани завершили сев озимых зерновых

КРАСНОДАР, 24 окт — РИА Новости. Аграрии Краснодарского края завершили сев озимых зерновых культур, в следующем году перед ними стоит задача удержать валовый сбор на уровне 2018 года, заявил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.

"Хозяйства края завершили закладку урожая на 2019 год. Сев озимых зерновых культур был произведен в оптимальные сроки. Всего наши аграрии посеяли более 130 тысяч гектаров ячменя и более 1,547 миллиона гектаров пшеницы", — сказал Кондратьев.

При этом губернатор уточнил, что в этом году регион на 8 тысяч гектаров увеличил посевные площади озимого рапса. "Сегодня культурой засеяно 28 тысяч гектаров. Она востребована не только на российском, но и на мировом рынке, поэтому рассматривается нашими аграриями как перспективная. Увеличение производства рапса будет содействовать укреплению экспортного потенциала региона", — пояснил глава края.

Он добавил, что в целом по краю площадь озимых зерновых колосовых культур сравнима с уровнем 2017 года. Губернатор подчеркнул, что край не испытывает дефицита в семенах и минеральных удобрениях.

"Конечно, говорить о прогнозах на 2019 год пока рано. Однако отмечу, что перед сельхозтоваропроизводителями края, безусловно, стоит задача удержать валовой сбор зерновой группы культур на уровне 2018 года, всё необходимое для этого у нас есть", — сказал Кондратьев.

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