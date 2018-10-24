В РСПП попросили Минфин отказаться от введения экологического налога

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Два комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) попросили Минфин отказаться от введения экологического налога, следует из заявления, опубликованного на сайте РСПП.
Минфин РФ планирует включить в Налоговый кодекс новый экологический налог, который заменит существующий сейчас платеж за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС). Всего министерство планирует преобразовать в налоги шесть различных платежей в рамках работы по классификации неналоговых платежей.
"Комитеты РСПП по налоговой политике и экологии и природопользованию не поддерживают данное решение и считают, что оно создает существенные риски и негативные последствия для реального сектора экономики", — говорится в заявлении, подписанном главами комитетов, соответственно Владимиром Лисиным и Олегом Дерипаской.
В частности, на их взгляд, введение налога противоречит цели экологического регулирования, направленного на снижение негативного воздействия и, соответственно, платы предприятий. "Снижение негативного воздействия прослеживается в динамике изменения платежей платы за НВОС, объем которой с 2013 года снизился практически в три раза… в результате масштабных модернизационных программ. С введением экологического налога мотивация предприятий по снижению платы путем экологической модернизации производств будет разрушена", — поясняется в заявлении, а также указывается на прямое увеличение нагрузки на бизнес за счет заложенного механизма индексации налога.
В связи с изложенным, а также с тем, что "стабильность налоговой политики на ближайшие шесть лет является самым важным и самым главным", Лисин и Дерипаска полагают необходимым отказаться от разработки указанного законопроекта. На их взгляд, нужно разработать "комплексный законопроект, предполагающий полную кодификацию неналоговых и квазиналоговых платежей с установлением особенностей их уплаты, индексации, администрирования, мер ответственности плательщика, а также зачета платежей в счет профильных мероприятий".