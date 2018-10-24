В РСПП попросили Минфин отказаться от введения экологического налога

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Два комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) попросили Минфин отказаться от введения экологического налога, следует из заявления, опубликованного на сайте РСПП.

Минфин РФ планирует включить в Налоговый кодекс новый экологический налог, который заменит существующий сейчас платеж за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС). Всего министерство планирует преобразовать в налоги шесть различных платежей в рамках работы по классификации неналоговых платежей.

"Комитеты РСПП по налоговой политике и экологии и природопользованию не поддерживают данное решение и считают, что оно создает существенные риски и негативные последствия для реального сектора экономики", — говорится в заявлении, подписанном главами комитетов, соответственно Владимиром Лисиным и Олегом Дерипаской.

В частности, на их взгляд, введение налога противоречит цели экологического регулирования, направленного на снижение негативного воздействия и, соответственно, платы предприятий. "Снижение негативного воздействия прослеживается в динамике изменения платежей платы за НВОС, объем которой с 2013 года снизился практически в три раза… в результате масштабных модернизационных программ. С введением экологического налога мотивация предприятий по снижению платы путем экологической модернизации производств будет разрушена", — поясняется в заявлении, а также указывается на прямое увеличение нагрузки на бизнес за счет заложенного механизма индексации налога.

Кроме того, авторы заявления отмечают увеличение административной нагрузки для налогоплательщиков, поскольку налоговый орган будет осуществлять прием деклараций и платежей, а также взыскание задолженности, а природоохранный орган – проверку достоверности данных, отраженных в декларации по экологическому налогу, "в результате создается режим "двух окон" по одному налогу". Еще одним риском называется отсутствие компенсирующей функции экологических платежей, в результате чего "у природоохранных органов возникает право требовать в дополнение к уплаченному налогу возмещения вреда окружающей среде в полном объеме (без учета уплаченного налога)".

В связи с изложенным, а также с тем, что "стабильность налоговой политики на ближайшие шесть лет является самым важным и самым главным", Лисин и Дерипаска полагают необходимым отказаться от разработки указанного законопроекта. На их взгляд, нужно разработать "комплексный законопроект, предполагающий полную кодификацию неналоговых и квазиналоговых платежей с установлением особенностей их уплаты, индексации, администрирования, мер ответственности плательщика, а также зачета платежей в счет профильных мероприятий".