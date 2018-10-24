Тестирование беспилотных грузовиков может начаться на трассе М11 до декабря

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Тестирование беспилотных грузовиков в РФ может начаться до конца ноября на трассе М-11, интерес к проекту проявили ГАЗ, "Камаз", Skania, "АвтоВАЗ", Volvo и другие компании, рассказал в интервью РИА Новости президент НП "ГЛОНАСС", со-руководитель рабочей группы Национальной технологической инициативы "Автонет" Александр Гурко.

По его словам, по итогам заседания президиума совета при президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России под председательством Дмитрия Медведева Федеральному дорожному агентству и госкомпании "Автодор" дано поручение о начале тестирования технологий и инфраструктуры для движения беспилотного, подключенного и электрического транспорта до 30 ноября 2018 года.

"Ожидается начало пилотирования высокоавтоматизированных грузовых автомобилей на трассе М-11 в обход Вышнего Волочка. Данный проект имеет очень высокий потенциал", — сообщил Гурко.

"К тестированию беспилотных транспортных средств на трассе М-11 проявили интерес многие автопроизводители: ГАЗ, "Камаз", Skania, "АвтоВАЗ", Volvo, Sollers, Huawei и другие поставщики бортового оборудования. Надеемся, что министерство транспорта окажет содействие в реализации данного поручения председателя правительства", — добавил он.