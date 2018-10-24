Медведев примет участие в Международном таможенном форуме

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев примет участие в работе Международного таможенного форума, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Дмитрий Медведев примет участие в работе Международного таможенного форума и выступит на пленарном заседании "Таможня будущего создается сегодня", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в рамках форума председатель правительства также в режиме видеоконференции примет участие в церемонии торжественного открытия Приволжской электронной таможни и вручит государственные и правительственные награды должностным лицам таможенных органов.

Международный таможенный форум будет проходить 24-25 октября в Москве, в Центре международной торговли.