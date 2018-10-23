Единороссы поддержат в первом чтении проект бюджета на 2019 год

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Фракция "Единая Россия" приняла решение о консолидированной поддержке в первом чтении проекта федерального бюджета на 2019-2021 годы, сообщил журналистам руководитель этой фракции в ГД, зампред Госдумы Сергей Неверов.

"Решение, которое было принято сегодня на фракции — это консолидированная поддержка бюджета в первом чтении", — сказал Неверов.

При этом он сказал, что во вторник при обсуждении проекта бюджета с участием первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова и председателя Счетной палаты Алексея Кудрина "был достаточно откровенный разговор". "Это то, что волнует наши регионы, это вопросы межбюджетных отношений, это вопросы закредитованности регионов, это вопросы совместной реализации национальных проектов, это вопросы реализации госпрограмм", — пояснил депутат.

"В то же врем совершенно очевидно, что предстоит еще очень серьезная работа над бюджетом. Ко второму чтению предстоит распределить достаточно большие серьезные суммы по различным национальным проектам", — сообщил в свою очередь первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. "Мы договорились о том, что правительство будет это делать вместе с депутатами", — добавил он.

Уточнение нацпроектов будет происходить и в течение года даже после того, как бюджет будет утвержден Госдумой, сказал первый вице-спикер. "Мы также будем делать это вместе с правительством", — пообещал он.

Очень важный вопрос, который поднимался на заседании фракции ЕР, касается финансовой помощи регионам, продолжил Жуков. "Очевидно, что у нас очень неравномерная бюджетная обеспеченность в регионах и нам также вместе с правительством предстоит поработать над тем, чтобы все-таки оказать серьезную финансовую помощь тем регионам, которые находятся в трудном положении. Тем регионам, которые теряют доходы в силу разных причин, в силу, скажем, создания консолидированных групп налогоплательщиков, с тем, чтобы выровнять финансовое положение регионов. Мы также договорились с правительством работать над этим вместе и в дальнейшем", — сообщил Жуков.