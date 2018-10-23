Нефть дешевеет на опасениях наращивания добычи в Саудовской Аравии

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Нефть марки Brent подешевела во вторник более чем на 3% на фоне распродажи на фондовых биржах США и после сообщений о возможности наращивания добычи сырья в Саудовской Аравии, свидетельствуют данные торгов.
Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих во вторник заявил, что не исключает увеличения добычи нефти в королевстве до 11-12 миллионов баррелей в сутки.
Как сообщалось в октябрьском докладе ОПЕК, Саудовская Аравия, по данным вторичных источников, в сентябре увеличила добычу на 108 тысяч баррелей в сутки — до 10,512 миллиона баррелей в сутки. А по данным самой Саудовской Аравии, ее добыча выросла немного меньше — на 90 тысяч баррелей в сутки, до 10,502 миллиона баррелей в сутки.
При этом снижению стоимости нефти также способствует распродажа на фондовых рынках в США.