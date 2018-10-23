Нефть дешевеет на опасениях наращивания добычи в Саудовской Аравии

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Нефть марки Brent подешевела во вторник более чем на 3% на фоне распродажи на фондовых биржах США и после сообщений о возможности наращивания добычи сырья в Саудовской Аравии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.29 мск стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 2,99%, до 79,44 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,78%, до 67,22 доллара за баррель. Минутами ранее Brent опустился до отметки в 77,3 доллара.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих во вторник заявил, что не исключает увеличения добычи нефти в королевстве до 11-12 миллионов баррелей в сутки.

Как сообщалось в октябрьском докладе ОПЕК, Саудовская Аравия, по данным вторичных источников, в сентябре увеличила добычу на 108 тысяч баррелей в сутки — до 10,512 миллиона баррелей в сутки. А по данным самой Саудовской Аравии, ее добыча выросла немного меньше — на 90 тысяч баррелей в сутки, до 10,502 миллиона баррелей в сутки.

При этом снижению стоимости нефти также способствует распродажа на фондовых рынках в США.