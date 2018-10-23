Путин заявил о росте товарооборота между Россией и США

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Несмотря на недружественные шаги США по отношению к РФ, товарооборот между странами растет, как и российские инвестиции в Америку, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Несмотря на все ваши усилия, торговый оборот между нашими странами, как ни странно, растет. В прошлом году — на 16%, в этом году — на 8%. Это мало в абсолютных величинах, очень мало, но тем не менее тенденция такая есть. И, кстати говоря, с позитивным сальдо для Соединенных Штатов", — сказал Путин на встрече с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном.

По его словам, растут и взаимные инвестиции. "Причем, российские инвестиции в американскую экономику в два раза превышают американские в российскую экономику", — сказал Путин.