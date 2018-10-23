"Россети" ввели в эксплуатацию цифровой ветропарк в Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 23 окт — РИА Новости. "Россети" ввели в эксплуатацию в Калининградской области первый цифровой ветропарк — Ушаковскую ВЭС, передаёт корреспондент РИА Новости с церемонии запуска.

"Открытый сегодня в Калининградской области новый ветропарк оснащен самым современным энергооборудованием и обеспечивает "чистой" электроэнергией до 18 тысяч потребителей. Ветропарк стал частью Мамоновского цифрового РЭС, обладает абсолютной надежностью, управляется дистанционно и минимизирует операционные расходы. Генерируемая здесь мощность включена в региональный баланс и для окупаемости проекта не требуется повышения тарифа", — заявил в ходе церемонии открытия глава "Россетей" Павел Ливинский.

Компания "Янтарьэнерго", которая входит в группу "Россети", реализовала проект по строительству "Ушаковской" ветровой электростанции (ВЭС) в рамках проекта по реконструкции "Зеленоградской" ВЭС с переносом её на новое место — из поселка Куликово в поселок Ушаково. Три новые установки способны обеспечить выдачу 6,9 МВт мощности, а объём вырабатываемой энергии больше в 12 раз.

Наблюдение и управление за работой ВЭС происходит удаленно из главного центра управления сетями "Янтарьэнерго".

Ветропарк работает круглый год, даже при самом слабом ветре. Выдача электрической мощности от ВЭУ обеспечивается по сети 15 кВ. Монтаж всех ветроустановок был завершен в марте 2018 года. В течение лета 2018 года специалисты "Янтарьэнерго" проводили тестовые пуско-наладочные работы на всех ветроустановках.