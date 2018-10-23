Путин призвал развивать использование цифровых технологий в бизнесе

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал упростить все процедуры создания и ведения бизнеса, сделать их необременительными для предпринимателей, а для этого, в том числе, максимально использовать возможности цифровых технологий.

"Нам нужно предельно упростить все процедуры создания и ведения бизнеса, сделать их необременительными, дружественными для предпринимателей, естественно, сохранив баланс между свободой предпринимательства и интересами граждан, общества, государства. Чтобы создать такую комфортную бизнес-среду, нужно, в том числе, максимально использовать возможности цифровых технологий, мы тоже много уже об этом говорим последнее время. Расширять применение современных контрольно-кассовых средств и техники с тем, чтобы избавлять компании от вороха бумаг", — сказал Путин, выступая на форуме организации "Опора России".