Путин призвал наладить механизм повышения прозрачности проверок бизнеса

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил Генпрокуратуру совместно с корпорацией малого и среднего предпринимательства (МСП) наладить механизм повышения прозрачности контрольно-надзорной деятельности в отношении малого и среднего бизнеса и отработать его в рамках пилотного проекта.

"Я прошу Генеральную прокуратуру — мы уже проводили с ними предварительные консультации — совместно с Корпорацией малого и среднего предпринимательства отработать такой механизм в рамках пилотного проекта. Я обращаю внимание: важны две задачи — повысить прозрачность контрольной деятельности, защитить бизнес и одновременно четко увидеть, в каких сферах должный контроль, напротив, не налажен и какими рисками это может быть чревато", — сказал Путин на пленарном заседании форума "Малый бизнес — национальный проект!".

Президент отметил, что необходимо дать возможность не только контролирующим органам, но и самим предпринимателям размещать в информационных системах информацию о проверках. Для этого можно задействовать не только имеющийся реестр проверок, но и "Бизнес навигатор МСП", разработанный Корпорацией малого и среднего бизнеса. Такой подход, по его словам, позволит увидеть, какие предприятия подвергаются пристальному вниманию контрольно-надзорных органов, а какие нет.