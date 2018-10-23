Путин призвал ужесточить контроль за компаниями в сфере безопасности

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, выступая на форуме организации "Опора России", призвал сделать постоянным и более жестким контроль за компаниями, чья деятельность затрагивает жизнь и безопасность людей или относится к специфическим сферам.

Путин отметил, что и общество, и государство, и сам бизнес извлекли серьезные уроки из опыта "надзорных каникул".

"Должен прямо сказать, и анализ показывает, что кто-то ловко научился пользоваться, манипулировать теми положениями, которые мы приняли и прикрываться ими не в интересах общества, не в интересах государства, а в своих личных, корыстных целях", — уточнил он.

"Практика показала, что есть сферы, где нужен постоянный, и даже более жесткий контроль. Это, прежде всего, касается компаний, которые имеют так называемый высокий профиль риска, чья деятельность напрямую затрагивает жизнь и безопасность людей. А также тех предприятий, которые работают в специфических сферах. Например, в таких как оборот драгметаллов и камней", — резюмировал президент РФ.