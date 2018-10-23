Путин поручил снять разногласия по проекту о социальном предпринимательстве

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Минэкономразвития снять все разногласия по законопроекту о социальном предпринимательстве, обсудить его с парламентом и принять в короткие сроки.

"Следует совершенствовать и расширять линейку инструментов поддержки малого и среднего бизнеса. Особенно в наиболее значимых сферах — это в том числе небольшие высокотехнологичные компании и стартапы, фермерские хозяйства и сельхозкооперативы, а также социальное предпринимательство. Кстати, еще прошлым летом на встрече с представителями НКО в Петрозаводске мы договорились, что до конца 2017 года будет принят закон о социальном предпринимательстве. Это было в июле 2017 года. Заканчивается 2018 год, а воз и ныне там. Год мы пропустили", — заявил Путин, выступая на форуме организации "Опора России".

"Я обращаю внимание министерства экономического развития — надо снять все разногласия, проработать в тесном контакте с парламентариями, с бизнес-сообществом все вопросы, которые до сих пор являются несогласованными, чтобы принять закон в самые короткие сроки", — подчеркнул глава государства.