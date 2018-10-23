Путин потребовал обеспечить прозрачность контрольно-надзорных органов

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин потребовал обеспечить максимальную прозрачность и открытость контрольно-надзорных органов.

"Считаю, что наша общая задача — обеспечить максимальную прозрачность, открытость деятельности контрольно-надзорных органов", — сказал Путин на форуме "Малый бизнес — национальный проект".

По его словам, "сегодня в век цифровых информационных технологий это предельно конкретная, понятная, технически решаемая, реализуемая задача", но многое будет зависеть от готовности бизнеса включиться в такую совместную с властью работу.

"У нас уже действует так называемый реестр проверок, и его внедрение действительно помогло в известной степени повысить прозрачность контрольной деятельности. Однако сейчас, и вы это, уважаемые коллеги, хорошо тоже знаете, сейчас реестр заполняют сами контролирующие организации, причем без всякой формализации, а часто как бог на душу положит, а это не соответствует часто ни интересам бизнеса, ни интересам государства", — продолжил Путин.

"Здесь, конечно, нужно порядок наводить и четко регламентировать ведение этого реестра. Но только этого, наверное, будет недостаточно, и потом всегда возникает вопрос — а как это сделать? Вот какая есть идея: нужно сделать так, чтобы и предприниматели могли размещать информацию — кто из проверяющих, с какой целью, с какими результатами приходил, какие реальные, еще раз хочу подчеркнуть, результаты получены, как проверка сказалась на работе предпринимателя", — отметил он.

Для этого можно, например, использовать цифровую платформу "Бизнес-навигатор МСП (корпорации малого и среднего предпринимательства), считает президент.

"Кстати, за этим продуктом к нам уже обратились коллеги и из Италии, из Азербайджана, Японии. В дальнейшем обе системы — реестр проверок и бизнес-навигатор — можно и нужно будет состыковывать между собой, обеспечить обмен данными. А если эти данные не совпадают, не бьются — это сигнал и для Генеральной прокуратуры, и для общества в целом", — сказал он.

"Сразу будет видно, из каких компаний контролеры не вылезают, так сказать, какие сферы, каких предпринимателей почему-то обходят стороной контролирующие организации, закрывают глаза на проблемы, которые там существуют", — отметил Путин.