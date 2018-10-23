Путин поручил установить перечень отчетности для малого бизнеса

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил установить исчерпывающий перечень отчетности для малого бизнеса, чтобы не было возможности "тихой сапой" перегружать бизнес отчетами, об этом он заявил в ходе пленарного заседания форума "Малый бизнес — национальный проект!".

"Прошу правительство отдельным актом установить исчерпывающий перечень отчетности для небольших компаний, чтобы у чиновников, я оговорюсь — у некоторых чиновников — не было соблазна с помощью разного рода ведомственных инструкций и приказов, что называется, "тихой сапой" нагружать бизнес, вводить все новые формы отчетности", — сказал он, отметив, что на данный момент это "происходит ежедневно".