КАЛИНИНГРАД, 23 окт — РИА Новости. Россия остаётся крупнейшим внешнеторговым партнёром Украины, товарооборот исчисляется миллиардами рублей, заявил глава российского правительства Дмитрий Медведев, говоря о планируемых контрсанкциях в отношении Украины.

Он отметил, что одной из ограничительных мер в ответ на антироссийские санкции Киева станет запрет поставок в РФ определенных категорий товаров, произведенных на Украине.

"Может быть, об этом не особенно принято говорить, во всяком случае, наши украинские коллеги это не особенно подчеркивают, но вообще-то товарооборот Украины с Россией весьма значительный. Речь идёт о, естественно, миллиардах рублей, и для Украины этот товарооборот является одним из самых насыщенных", — сказал Медведев журналистам.

Премьер добавил, что несмотря на все трудности последнего времени, запреты и ограничения, которые Киев уже ввел в отношении РФ, "удельный вес российского рынка для украинских поставок и украинского капитала остаётся весьма и весьма значительным".

"То есть мы остаёмся крупнейшим внешнеторговым партнёром Украины. Поэтому такого рода меры будут приняты", — сказал он.