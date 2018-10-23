В Нижегородской области на ближайшие годы сформировали бездефицитный бюджет

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 окт — РИА Новости. Бюджет Нижегородской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов сформирован бездефицитным, сообщила пресс-служба главы региона.

Во вторник проект закона "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" одобрили на заседании правительстве региона, 25 октября он будет внесен на рассмотрение законодательного собрания.

"При подготовке бюджета был сделан акцент на сбалансированность и взвешенную долговую политику. Бюджет 2019 года сформирован бездефицитным, также бездефицитным сформирован проект бюджета на 2020 год, а на 2021 год мы запланировали профицит в размере 1,5 миллиарда рублей. Это некий резерв, в том числе на софинансирование национальных проектов и финансирование крупных дополнительных проектов, реализуемых в рамках стратегии развития Нижегородской области", — приводит пресс-служба слова губернатора Глеба Никитина.

Он подчеркнул, что бюджет остается социально ориентированным – около 67% расходов будут направлены на социальную сферу.

"В тройке лидеров по финансированию: программа "Развитие образования" — почти 37,5 миллиарда рублей, "Социальная поддержка граждан" — около 30 миллиардов, "Развитие здравоохранения" — 25 миллиардов рублей", — сообщил глава региона.

Никитин добавил, что помощь муниципалитетам будет оказываться по новой схеме — на основе модельных бюджетов, что позволит почти в 1,5 раза увеличить финансирование муниципальных образований.

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